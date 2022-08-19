Певица Любовь Успенская опровергла слухи о своем отъезде в США

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19 августа 2022, 22:46

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певица Любовь Успенская опровергла слухи о том, что она переехала на постоянное место жительства в США. Звезда шансона сообщила своим поклонникам в соцсетях, что действительно уехала из дома, но не в Америку, а в Рязанскую область.

Успенская заявила, что путешествует по России, наслаждается природой и укрепляет свое здоровье. «Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу сказать, чтобы вы не засоряли голову ложной информацией и получали кайф от последних летних дней, как и я», — приводит слова певицы teleprogramma.pro.

Ранее Адвокат Александр Добровинский сообщал, что Успенская, будучи гражданкой США, недавно покинула Россию, купив билет в один конец.