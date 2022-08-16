Бард Новиков записал клип по мотивам конфликта с телеведущим Соловьевым

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16 августа 2022, 12:09 Источник: Teleprogramma.pro

Александр Новиков, фото из соцсети

Музыкант Александр Новиков записал клип по мотивам конфликта с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Ролик появился в соцсети.

Поэт, композитор, певец, сидя около забора, исписанного сленговыми словами, вместе с двумя гитаристами поет: «А на воле, все давно на нефильтрованной хрюканине пьют, поют и говорят. А ты гуляй, а ты пируй, но хрюканину тут фильтруй».

Несколько месяцев назад Новиков отреагировал на высказывание Соловьева о Екатеринбурге. Телеведущий назвал столицу Урала, где живет музыкант, «центром мерзотной либероты».

Новиков обратился к Соловьеву и призвал: «Слышь ты... фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало».

Перлы Новикова сразу стали мемом и ушли в народ, - сообщает Teleprogramma.pro. Через некоторое время Новиков и Соловьев созвонились и помирились.

Александр Новиков - художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады.