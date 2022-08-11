Успенская заявила, что Добровинский хочет «попиариться» на ее имени

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11 августа 2022, 10:35 Источник: teleprogramma.pro

Любовь Успенская, Lev Ilyin/Global Look Press

Певица Любовь Успенская в рамках беседы с представителями средств массовой информации в четверг, 11 августа, подвергла критике действия знаменитого российского адвоката Александра Добровинского.

Любовь Успенская, комментируя предоставленную Александром Добровинским информацию о том, что она якобы уехала из России и "неизвестно, когда вернется", подчеркнула, что находится у себя дома в Подмосковье.

Певица в разговоре с teleprogramma.pro уточнила, что адвокат говорит откровенную ложь и хочет "попиариться" на ее имени. Успенская выразила мнение, что такие люди, как Добровинский, должны отвечать за клевету.