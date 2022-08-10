Журналист Михаил Шахназаров заявил, что шоумену Михаилу Шацу надо закрыть въезд в Россию на 50 лет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 августа 2022, 10:52 Источник: Тeleprogramma.pro

Михаил Шац, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Журналист Михаил Шахназаров полагает, что юмористу, шоумену и телеведущему Михаилу Шацу пора закрывать въезд в Россию на 50 лет. Михаил Шац давно оформил гражданство Израиля и давно обосновался в еврейском государстве.

Супруга Шаца Татьяна Лазарева с детьми живет в Испании. По слухам, они с Шацем развелись.

Михаил Шахназаров высказал мнение о Шаце: «У меня он ассоциируется с чем-то квадратно-гнездовым». По словам журналиста, чуваку писали тексты, он их зачитывал, но юмора нет — ноль. Как отметил Шахназаров, он не понимает, кто такой Шац, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Он уточнил, что ему «писал тексты какой-то талантливый парень, и он со своей спившейся женой их зачитывал».