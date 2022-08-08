Телеведущая Бородина: бывший муж Курбан Омаров не навещает дочь

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8 августа 2022, 09:57

Ксения Бородина и Курбар Омаров, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам на вопрос о том, почему бывший муж Курбан Омаров не навещает дочь. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Заметив, что шестилетняя Теона очень тоскует по отцу, подписчики Ксении Бородиной решили, что телеведущая не даёт видеться Омарову с их общим ребёнком. Однако Ксения прокомментировала ситуацию, заявив, что ее бывший муж слишком занят «важными делами» для общения с дочерью.

«С чего вы взяли, что я не даю? Может, ее не берут просто. Может, ребенок звонит 2 месяца сам, а его даже на час не заезжают увидеть, потому что много «важных дел». Смотрите на действия, а не красивые фразочки», — объяснила Бородина.

Напомним, что в августе 2021 года бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина подали на развод. В браке пара была около 6 лет, за это время у них появилась Теона. Причина разрыва отношений до сих пор неясна.