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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Режиссёр Никита Михалков: покинувшие Россию знаменитости «стране не нужны»

, 09:35

Режиссёр Никита Михалков: покинувшие Россию знаменитости «стране не нужны»
Никита Михалков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Никита Михалков заявил, что покинувшие Россию знаменитости «стране не нужны». Об этом информирует teleprogramma.pro

В своей авторской программе «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что уехавших звёзд «никто не изгонял», они являются «самоизгнанными», в них не нуждается страна. 

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизганные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — прокомментировал отъезд знаменитостей режиссёр. 

По мнению Михалкова, уехавшие из страны нужны той части элиты, которая с помощью них добивалась своих целей, не имеющих никакого отношения к интересам страны.

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