Tvcenter.RU: Группа «Би-2», не поддержавшая спецоперацию, уехала из России

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7 августа 2022, 16:32 Источник: Tvcenter.RU

Группа "Би-2". Фото: Anton Belitsky/globallook.com

Группа «Би-2», которая не поддержала проведение спецоперации РФ в Украине, покинула Россию. Об этом написал в воскресенье сайт Tvcenter.RU, не уточнив, в какую именно страну уехали музыканты.

Как полагает издание, отъезд может быть связан со сложностями, с которыми группа сталкивается в последнее время при проведении концертов.

Так, весной «Би-2» в последний момент отменили выступление в Омске, из-за того что организаторы заменили их декорацию, предложив музыкантам выступать на фоне лозунга «Zа президента!».

Скандалом закончилось и июльское выступление группы на стадионе «Зенит» по окончании матча за Суперкубок России, где она была освистана фанатами. Некоторые из болельщиков выкрикивали требование «убираться из России».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обращался к главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета для группы «Би-2» въезда в Россию.