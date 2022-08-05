Пресс-секретарь группы «Ленинград» Гугучкин заявил, что Шнуров находится в Турции по работе

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5 августа 2022, 16:39 Источник: ТАСС

Сергей Шнуров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вернулся из отпуска и в настоящее время находится по работе в Турции. В пятницу, 5 августа, в соцсетях появилось фото троих мужчин в военной форме и сообщение, что Шнуров, актер Георгий Болонев и предприниматель Евгений Пригожин прибыли в Луганскую народную республику (ЛНР).

Пресс-секретарь группы "Ленинград" Дмитрий Гугучкин прокомментировал информацию о поездке Шнурова в Донбасс. Гугучкин опроверг ее.

Представитель "Ленинграда" рассказал ТАСС, что группа была в отпуске последнее время, Сергей был за границей. "Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", - сообщил Гугучкин.

"Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время", - подчеркнул пресс-секретарь группы "Ленинград".

Администрация города Стаханов в ЛНР подписала снимок: "Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР".