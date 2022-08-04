Пригожин о выступившей против спецоперации Вайкуле: «Такие как Лайма, виноваты в том, что происходит в стране и в мире»

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4 августа 2022, 14:33 Источник: СтарХит

Иосиф Пригожин, фото из соцсети

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал выступившую против специальной военной операции России по защите Донбасса певицу Лайму Вайкуле. Вайкуле - уроженка Латвии. Большинство ее выступлений всегда проходило в России. Недавно она вышла на сцену с украинским флагом.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал этот поступок 68-летней артистки провокацией и свинством.

«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы еще понять. Флаг одной страны — провокация», — цитирует «СтарХит» Иосифа Пригожина. По его мнению, певица могла догадываться, чем это все закончится. «К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», — выразил свою точку зрения продюсер и супруг певицы Валерии.

Он не забыл, все то, что Лайма сделала для него и его семьи. Несколько лет назад певицу Валерию неожиданно «отменили» на территории Латвии и тогда Вайкуле публично поддержала российскую артистку.