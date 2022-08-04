Журналист Шахназаров о Макаревиче, который ходит в Израиле на интервью в шортах: «Хотя бы джинсы нацепи на себя»

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4 августа 2022, 10:54 Источник: Тeleprogramma.pro

Андрей Макаревич, фото: vk.com/andreymakarevich

Журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу хождения музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича в Израиле на интервью на радиостанции в шортах.

В Израиле летом не только жарко, но и очень влажно.

Шахназаров в эфире своей программы "Полный абзац" показал кадр, на котором Макаревич в шортах сидит в студии одной из радиостанций и беседует с журналистом, - сообщает Тeleprogramma.pro. "Ну это же неуважение. Неуважение к интервьюеру и к зрителю", - выразил мнение Михаил Шахназаров.

"Я понимаю, что Израиль. Жарко. Ножки потеют, яйца преют. Но, елки палки. Ты же идешь на радиостанцию. Хотя бы джинсы нацепи на себя. Нет, он пришел в шортах", - раскритиковал он музыканта.

Напомним, Андрей Макаревич уехал в Израиль. Лидер группы "Машина времени" там женился, у пары родился сын.

Шахназаров считает покинувшего Россию Бориса Гребенщикова "музыкальным аферюгой".