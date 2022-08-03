Журналист Михаил Шахназаров о покинувшем Россию Борисе Гребенщикове: «музыкальный аферюга»

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3 августа 2022, 12:18

Борис Гребенщиков, фото: vk.com/bgofficial

Журналист Михаил Шахназаров считает покинувшего Россию Бориса Гребенщикова «музыкальным аферюгой» Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» вспомнил, как Гребенщиков нецензурно выражался в эфире радиостанции в Риге.

По воспоминанию журналиста, это было в 2010 году. Музыкант приехал в Ригу и беседовал с девушкой-обозревателем.

«Есть люди мистификаторы, а есть аферисты. Вот Гребенщиков чисто такой музыкальный аферюга. Он говорит, что не понимает, как можно ненормативную лексику произносить со сцены. А он в 2010 году в Ригу приехал. И там журналистка на радиостанции с придыханием готова была ему отдаться. И она говорит: «А сегодня вечером у вас концерт «Тантрические вибрации терапевтического характера». Я чувствую, что она подходит к оргазму. И она просит сказать его мантру», - поделился Шахназаров.

По его словам, в это время музыкант курил в студии, как всегда, немытый, - сообщает Тeleprogramma.pro.

«Он должен вонять. И начал материться. Там потом совет по телевидению и радиовещания нагибал эту радиостанцию. А он рассмеялся и ушел. Вот это его сущность. Нагадить посредине стола и уйти. И вот он ушел и стал строить из себя философа», - сказал Шахназаров.

Борис Гребенщиков неоднократно критиковал Россию и россиян, в последние годы он живет в Лондоне.