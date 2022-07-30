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Светский журналист Грозданов: Аллегрова обозначила «ужасающе большую сумму» в 12 миллионов рублей за выступление

, 10:22

Светский журналист Грозданов: Аллегрова обозначила «ужасающе большую сумму» в 12 миллионов рублей за выступление
Ирина Аллегрова, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look, globallookpress.com

Светский журналист Феликс Грозданов прокомментировал ценник в 12 миллионов рублей за выступление исполнительницы Ирины Аллегровой. Об этом информирует teleprogramma.pro.

Советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ Ирина Аллегрова подверглась критике Грозданова из-за «ужасающе большой суммы» за 50-минутное выступление.

По мнению светского журналиста, Аллегрова оторвана от реальности: она не представляет, сколько зарабатывают врачи, шахтёры и другие представители социально-значимых профессий. 

Грозданов обозначил, что даже народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России Алла Пугачева не просила таких денег за выступление, хоть и была «по степени таланта выше». 

Также журналист отметил, что запросы Аллегровой разозлили и обеспеченных людей: по его информации, многие олигархи объявили артистке «бойкот».

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