Бывшая жена Джигарханяна заявила, что не сожалеет о пиар-романе с Прохором Шаляпиным: «мы хорошо заработали»

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29 июля 2022, 23:04 Источник: teleprogramma.pro

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с teleprogramma.pro призналась, что пиар-роман с Прохором Шаляпиным позволил ей заработать неплохие деньги, которые позволили пережить трудные времена.

Пианистка рассказала, что идея пиар-романа принадлежала Шаляпину. Она согласилась, потому что в то время на нее сыпались многочисленные обвинения и ей нужны были деньги, чтобы защитить себя.

«Прохор выкладывал красивые картинки с нами в соцсети. Я об этом пиар-романе не жалею. Уверена, что поступила правильно. Никто не скрывает, что мне нужны были деньги. Мы хорошо зарабатывали. Не было, конечно, никаких отношений», - рассказала Романовская.

Она заметила, что, соглашаясь на предложение Шаляпина, следовала заветам своего бывшего мужа.

«Армена Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором», - призналась Цымбалюк-Романовская.