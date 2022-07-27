Мирослава Карпович намекнула журналистам, что не понимает, почему к свадьбе Павла Прилучного приковано столько внимания

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27 июля 2022, 11:13 Источник: teleprogramma.pro

Мирослава Карпович, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актриса Мирослава Карпович в рамках разговора с представителями средств массовой информации в среду, 27 июля, впервые прокомментировала свадьбу своего экс-возлюбленного и коллеги Павла Прилучного.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный несколько месяцев назад женился на актрисе Зепюр Брутян.

Мирослава Карпович в разговоре с порталом teleprogramma.pro сегодня утром поинтересовалась, зачем журналистам знать об отношениях Павла Прилучного. "Будете спать спокойнее. Спасибо за звоночек. Всего доброго", – заключила артистка и положила трубку.