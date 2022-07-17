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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Малахов ответил на сообщения, что он покинул Россию: «Не дождетесь»

, 17:07

Малахов ответил на сообщения, что он покинул Россию: «Не дождетесь»
Андрей Малахов

Телеведущий и журналист Андрей Малахов оперативно отреагировал на слухи о своем отъезде из России. Ведущий шоу «Привет, Андрей!» заявил, что не намерен никуда уезжать.

Ранее в Сети появилась информация, что ведущий шоу «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» отправился в Прибалтику и не собирается возвращаться в Москву.

«... телеведущий Андрей Малахов покинул Россию. Он уехал в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не намерен», - процитировал журналист в своем Telegram-канале и ответил на это: «Не дождетесь!»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал написавший об отъезде телеведущего Telegram-канал плюнуть в глаза своему источнику.

«Только что созванивался с Андреем Малаховым. Он уехал в отпуск с семьей на 2 недели в Европу, ни о какой Прибалтике и знать не знает», — рассказал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Юморист Максим Галкин уехал из России, и все лето трудится. 

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