Собчак ответила на новость о «новой любви» Богомолова и назвала имя своего любимого мужчины — Платон

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17 июля 2022, 16:18 Источник: Ксения Собчак

Ксения Собчак, фото: vk.com/sobchak

Телеведущая Ксения Собчак назвала имя своего любимого мужчины, после того, как из новостей СМИ узнала, что у ее супруга Константина Богомолова появилась любимая девушка.

В новостях о знаменитостях появились заголовки о том, что супруг Ксении Собчак якобы представил общественности "новую любовь". В тексте пояснялось, что любимая девушка режиссера - его дочь, рожденная в браке с актрисой Дарьей Мороз.

Ранее СМИ писали об отдыхе Ксении Собчак на заграничном курорте с сыном Платоном и дочерью мужа Анечкой.

Ксения возмутилась, что журналисты своими провокационными заголовками вводят читателей в заблуждение. По ее признанию, она коллекционирует "отбитые заголовки", и после них ощутила себя "лохом, которого обманули". В итоге Собчак решила раскрыть имя своего любимого мужчины. "Платон", - назвала она имя своего единственного ребенка.