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Музыкальный критик Соседов рассказал, как Пугачевой пришлось скрываться от маньяка в Болгарии

, 13:59 Источник: teleprogramma.pro

Музыкальный критик Соседов рассказал, как Пугачевой пришлось скрываться от маньяка в Болгарии
Алла Пугачева, Vadim Tarakanov/globallook.com

Аллу Пугачеву в период ее огромной популярности преследовал маньяк, из-за чего она была вынуждена уехать на время в Болгарию. Об этом рассказал в беседе с teleprogramma.pro музыкальный критик Сергей Соседов.

«Он ей угрожал. Присылал письма. Пугачева обращалась в милицию. Ей рекомендовали даже уехать из страны, что она и сделала. Она в Болгарию уехала. Сделала себе гастроли, чтобы оказаться вне дома. Она очень тогда испугалась. Это был действительно маньяк», - рассказал Соседов.

Критик заметил, что подобные «почитатели» были у многих звезд — например, у Муслима Магомаева. «Поклонника» Пугачевой, по его словам, в результате задержали. Он оказался уголовником, на счету которого были убийства нескольких женщин.

Ранее Соседов назвал «грубейшей ошибкой» Пугачевой то, что она никогда не пела песен военных лет. 

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