Музыкальный критик Соседов считает «грубейшей ошибкой» Пугачевой то, что она никогда не пела песен военных лет

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25 мая 2022, 12:00 Источник: teleprogramma.pro

Алла Пугачева, Vadim Tarakanov/globallook.com

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал большой ошибкой Аллы Пугачевой то, что она никогда не исполняла патриотических композиций и песен военных лет. Об этом он рассказал в беседе с teleprogramma.pro.

По словам критика, эту концепцию для Пугачевой придумал ее второй муж Сергей Стефанович.

«Один из пунктов этой концепции — чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Должны быть контрасты. Песни больше автобиографические», - рассказал Соседов.

По его словам, «грубейшей ошибкой» в творчестве певицы стал отказ от песен военных лет.

«Это, конечно, особая стезя музыкальная. Это не песни о партии, не про комсомол. Это бы к ней людей приблизило. <...> Тут Стефанович и Пугачева совершили, конечно, большую ошибку», — считает критик.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не хочет собирать слухи и сплетни о поступках Пугачевой.