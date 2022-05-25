Музыкальный критик Соседов считает «грубейшей ошибкой» Пугачевой то, что она никогда не пела песен военных лет

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал большой ошибкой Аллы Пугачевой то, что она никогда не исполняла патриотических композиций и песен военных лет. Об этом он рассказал в беседе с teleprogramma.pro.
По словам критика, эту концепцию для Пугачевой придумал ее второй муж Сергей Стефанович.
«Один из пунктов этой концепции — чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Должны быть контрасты. Песни больше автобиографические», - рассказал Соседов.
По его словам, «грубейшей ошибкой» в творчестве певицы стал отказ от песен военных лет.
«Это, конечно, особая стезя музыкальная. Это не песни о партии, не про комсомол. Это бы к ней людей приблизило. <...> Тут Стефанович и Пугачева совершили, конечно, большую ошибку», — считает критик.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не хочет собирать слухи и сплетни о поступках Пугачевой.