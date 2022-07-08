Поклонники Галкина помогли юмористу поздравить жену Аллу Пугачёву с Днём семьи, любви и верности

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8 июля 2022, 14:11 Источник: СтарХит

Алла Пугачева и Максим Галкин, фото из соцсети

Поклонники Максима Галкина помогли юмористу поздравить жену Аллу Пугачёву с Днём семьи, любви и верности. Галкин выложил в соцсети ролик, который для него смонтировал фан-клуб.

На видео под песню Жасмин «Ты мое, мое» Максим и Алла позируют со своими детьми-двойняшками Лизой и Гарри. Сейчас дети уже школьники, а видео снималось в разные годы.

Публикацию юморист никак не подписал, только поставил смайлик в виде красного сердечка. «Ты мое, мое небо, сердца полет. Ты мое, мое счастье, дни напролет. Ты мое, мое солнце над головой. Так хорошо быть с тобой», — поет Жасмин.

Галкин поблагодарил поклонников за такой видеоролик, - пишет издание «СтарХит», опубликовавшее видео.

Дмитрий Медведев вместе с женой Светланой поздравил россиян с Днем семьи.