Дмитрий и Светлана Медведевы вместе поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности: семья - это душа России

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8 июля 2022, 13:50

Дмитрий Медведев, фото из соцсети vk.com/dm

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой в пятницу, 8 июля, поздравил российских граждан с Днем семьи, любви и верности.

Медведев напомнил, что этот праздник отмечается в нашей стране в 15 раз, он появился как народный и после выхода указа президента России стал государственным.

Супруги Медведев поздравили россиян и друг друга. Видеозапись с поздравлениями опубликована в аккаунте Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте".

"Сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником", - сказал он. "Спасибо, и тебя поздравляю" - ответила она.

Светлана Медведева сказала, что семья - это основа государства и душа России. Она пожелала всем "счастья, любви и здоровья".