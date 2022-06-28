Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка

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28 июня 2022, 17:17

Регина Тодоренко, фото: vk.com/reginatodorenkocom

Телеведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов стали родителями во второй раз. Регина родила. У трехлетнего Майкла появилась младшая сестра, как рассказали в окружении семьи.

32-летняя Тодоренко и 36-летний Топалов улетели из России с Майклом, когда она была на большом сроке беременности. Регина пока не делится новостью о рождении ребенка. 26 июня она написала в соцсети, что наматывает круги с большим животом и изучает литературу про кормление, сон, купание, активность, способности малыша, а также о восстановлении матери и семейном покое. "СтарХит" узнал, что Тодоренко родила из своих источников.

Тодоренко и Топалов сколько могли, столько скрывали беременность. О том, что телеведущая в положении, раскрылось во время эфира программы "Маски" на НТВ. Регина облачилась в прозрачное платье, и стал виден животик. Она намекала, что ждет дочку.