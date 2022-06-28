«Кумир детства»: сегодня похоронили Юрия Шатунова

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28 июня 2022, 15:53 Гаянэ Андрян

Звезда группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта, когда отдыхал с друзьями. За столом ему неожиданно стало плохо. Товарищи отвезли Юрия в районную больницу, откуда на реанимобиле доставили в Домодедово в состоянии клинической смерти. Врачи говорят, что спасти его было нельзя.

Кумир миллионов - Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Республики Башкортостан. После трагического события в биографии Шатунова – смерти матери, сначала стал воспитываться тётей, но после оказался в детском доме. В 1986 году очутился в Оренбургском интернате.

Именно там в биографии Юрия Шатунова были записаны первые его песни. Познакомившись с Сергеем Кузнецовым, Вячеславом Пономарёвым, Сергеем Серковым, Шатунов с группой «Ласковый май» записывал песни на магнитофоне. Затем песни Юрия Шатунова по счастливой случайности были услышаны Андреем Разиным. Он занялся руководством группы.

Официальным годом создания «Ласкового мая» считается 1988. С тех пор песни группы покорили весь Советский Союз, а Юра Шатунов получил огромную популярность. Одними из известнейших песен группы были: «Белые розы», «Седая ночь», «Детство» и многие другие.

После распада группы в 1992 году Шатунов стал выступать самостоятельно. В 1995 году выпустил первый сольный альбом – «Ты помнишь…». С тех пор в биографии Ю. Шатунова вышло еще несколько альбомов: в 1996 «Искусственное дыхание», в 2001 «Вспомни май», в 2002 «Седая ночь», в 2002 «Падают листья», в 2003 «Дневник (неизданное)», в 2004 «Если хочешь… Не бойся», в 2007 «Запиши мой голос». Певец был женат, воспитывал двоих детей: сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

Напомним, прах Юрия Шатунова разделят на две части. Первую захоронят на Троекуровском — место уже выбрано. Вторую урну отправят в Германию — в 2000-е годы музыкант проживал там вместе с семьей. Оказывается, экс-солист «Ласкового мая» завещал такой порядок в случае своей кончины.

Родные, не колеблясь, выполнили желание певца, который прославился своим творчеством на весь мир.