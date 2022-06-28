Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет летом 2023 года

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28 июня 2022, 12:41 Мариам Зейналян

Фото: wtftime.ru

Во время CinemaCon кинокомпания Warner Bros. озвучила дату выхода фильма «Барби». Если всё пойдёт по плану, то ленту выпустят 21 июля 2023 года. Съёмки идут полным ходом.

Вместе с объявлением дата выхода Warner Bros. опубликовала свежую фотографию Марго Робби в образе Барби. До этого актрису в виде самой известной куклы не показывали. Она сидит в салоне розовой машины, а одета, действительно, как Барби.



Вместе с Марго Робби в картине сыграет и Райан Гослинг. Ему досталась роль Кена. Также появятся Эмма Макки, Симу Лю, Александра Шипп и другие.

Издание The Hollywood Reporter подчеркнуло, что в сюжете могут быть вписаны различные мета-элементы. Что под ними разумеется, пока неизвестно.



«Барби — одна из самых культовых франшиз в мире, и мы рады сотрудничать с Warner Bros. Pictures и Марго Робби, чтобы воплотить ее в жизнь на большом экране. Мы с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества, рассказывая истории наших любимых брендов. Mattel Films намерена продемонстрировать огромный потенциал нашего портфеля брендов, поскольку мы продолжаем реализовывать нашу стратегию превращения Mattel в компанию по производству игрушек, основанную на масштабной интеллектуальной собственности», — заявлял Йнон Крайц, председатель и генеральный директор компании.

Изначально планировалось, что снимать фильм о популярной во всём мире кукле будет студия Sony Pictures. Ещё 6 лет назад делалось объявление, что в главной роли выступит Эми Шумер.

Но затем титульную роль должна была исполнить Энн Хэтэуэй. После этого проект реализовать не получилось и Sony передала его Warner Bros. Режиссером назначена Грета Гервиг («Маленькие женщины»), а Робби выступает одним из продюсером.



В социальных сетях кинокомпании Warner Bros. опубликовала фото Райана Гослинга из фильма «Барби». На кадре можно увидеть актёра в образе известной куклы по имени Кен.

Особенно сильно выделяются волосы, джинсовая жилетка и нижнее бельё, на котором написано Ken.



Фото: novostivl.ru/post/615838/

Фотографии со съёмочной площадки полнометражной ленты таблоидные издания опубликовали 23 июня.

На снимках можно увидеть Марго Робби в образе Барби — актриса появилась в полностью розовом костюме, что ожидаемо, с платком на шее и белой шляпе. Райан Гослинг в образе Кена, появился в ковбойском костюме и аналогичной белой шляпе.

Судя по всему, это не единственный образ героев, поскольку ранее авторы опубликовали официальные изображения, где у них другая одежда.



Фото: kino.tricolor.tv/news

Подробности сюжета грядущей ленты режиссера Греты Гервиг пока не раскрываются. Известно лишь, что Гервиг сама написала сценарий к ленте вместе со своим партнером Ноа Баумбахом.

Напомним, что фильм должен выйти через год: премьера запланирована на 21 июня 2023-го. Очень надеемся, что ничего не перенесут и мы как можно раньше увидим данную экранизацию.