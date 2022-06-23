Андрей Разин об уходе Юрия Шатунова: к сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры

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23 июня 2022, 17:13

Юрий Шатунов, фото: vk.com/andreyrazinlm

Продюсер, музыкант, общественный деятель Андрей Разин назвал новость о смерти солиста легендарной группы "Ласковый май" Юры Шатунова печальной вестью. Разин - продюсер и солист "Ласкового мая". Это Андрей привел в свое время юного Юрия в коллектив. Воспитаннику детдома Юре Шатунову тогда не было и 14 лет.

"Ласковый май" с солистом Юрой Шатуновым неоднократно собирал "Олимпийский".

Сегодня Разин написал: "...не стало солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями". "Именно такие отношения и называются «жизнь»", - отмечает Разин.

Он сегодня вспомнил, что знакомство произошло, когда Юрке было 13 лет. "Его становление проходило на моих глазах. Юра был человеком светлым, добрым, мы никогда не ссорились и не поссорились бы, если бы нас не стравили", – цитирует РИА Новости Разина.

"К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Царствие ему Небесное", - написал Разин и выразил самые искренние соболезнования семье и близким Юры.

Разин пообещал помочь семье Юрия Шатунова и не бросить детей артиста.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Вопрос похорон решается. Семья летит в Москву.

В июне Юра Шатунов выступил в восьми российских городах, в том числе 7 июня в подмосковном Королёве, 12 июня в Иваново, 17 - в Калуге, 20 - в Подольске.

В октябре он планировал гастролировать по Беларуси, в ноябре в его гастрольном графике были города: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Кемерово и другие.