Музыкальный критик Соседов заявил, что с начала нулевых песни в России «натягиваются на уровень хита»

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16 июня 2022, 10:30 Источник: teleprogramma.pro

Сергей Соседов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в рамках беседы с представителями средств массовой информации в четверг, 16 июня, рассказал, когда в нашей стране произошел "крах" шоу-бизнеса.

Сергей Соседов отметил, что в российском шоу-бизнесе "крах" случился не сейчас, а в начале нулевых годов. По словам музыкального критика, в стране в этот период возникло отсутствие хитов, которые так любила отечественная публика.

Соседов в беседе с teleprogramma.pro, уточнил, что хорошие песни появлялись, однако их было очень мало, а в музыкальных программах композиции "натягивали на уровень хита".