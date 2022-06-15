Рок - это совестливая энергия протеста

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 июня 2022, 18:13

Говорят, Борис Гребенщиков будто бы перечислил миллионы долларов для вооружённых сил Украины и уехал из России в Израиль. Есть сомнения, что у музыканта в России могут заваляться лишние 10 миллионов баксов в тумбочке, и он может их легко пожертвовать.



– У рок-музыкантов в Петербурге едва ли могут быть такие деньги. Им вообще полагается жить на чердаках и в подвалах, - считает кинокритик Сергей Шолохов. Человек, имеющий такие деньги, наверное, купил бы себе квартиру с видом на Исаакиевский собор. А Гребенщиков, насколько я знаю, всегда жил достаточно скромно. Так что я не особенно верю в эту историю.



Другой рок-музыкант Константин Кинчев живёт под Лугой прямо на берегу озера. Так что во время русской бани может нырять в воду прямо со своих мостков. Между баней и небольшим, но вполне достойным домом есть беседка с мангалом. Его «поместье» точно не похоже на дворцы на Рублёвке. Всё очень душевно. Ему для сочинения музыки роскошь не нужна. Во дворце хорошую песню не напишешь.



А вот у журналиста Александра Невзорова* арестовали его питерский дворец с конюшней. Последние годы ничто в стране его не устраивало. После начала украинского конфликта он сначала уехал в Израиль, потом попросил украинское гражданство, отказавшись от российского. Но, говорят, Зеленский забыл о своём указе о предоставлении украинского гражданства Невзорову* и для получения его ему надо пройти обычные процедуры, например, выучить украинский язык. Как дальше ему жить, когда он отрёкся от своей родины, а Украина в ответ отшвырнула его в сторону?



Юрий Шевчук, украинец по отцу, давно живёт в Санкт-Петербурге. Со своей антивоенной позицией он получил массу проблем. Это как бы наша больная совесть. Да и вообще, чтобы ветеран рок-клуба и вообще рок-движения выступал за войну – это плохо сочетается с тем, как он понимает своё предназначение. Рокеры, во всяком случае из знаменитого Ленинградского рок-клуба, вообще олицетворяют энергию протеста, причём протеста очень совестливого. Шевчук в своё время ездил в Чечню, выступал перед бойцами на передовой. Он по своему складу не может поддерживать никакие военные действия, потому что это несовместимо с самим духом рока в его понимании.



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* В РФ признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.



