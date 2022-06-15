В израильской Кесарии приезжим туристам рассказывают про Аллу Пугачёву

Российская певица Алла Пугачёва, уехавшая с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль, стала достопримечательностью города Кесария. Приезжающим в Израиль туристам рассказывают, где Примадонна поселилась, что прослышали про звезду из России.
Местные жители понимают, что русскоговорящие интересуются этим вопросом.
Кесария расположена на берегу Средиземного моря примерно в 50 километрах от Тель-Авива. Журналистка "Комсомольской правды" сидела в кафе, и узнав, что она из Москвы, официант сразу подтвердил, что Примадонна живет в Кесарии.
Официант рассказал, что знаменитость шикарно выгладит, прекрасно себя чувствует.
В Израиле Кесарию называют местной Рублевкой, жить здесь могут только состоятельные люди, - пишет Тeleprogramma.pro.
Говорят, виллу в Кесарии присматривал Роман Абрамович.
Максим Галкин в День России поздравил россиян.