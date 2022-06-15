В израильской Кесарии приезжим туристам рассказывают про Аллу Пугачёву

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15 июня 2022, 17:29 Источник: Teleprogramma.pro

А, Пугачева и М. Галкин, фото: vk.com/allaprimadonna

Российская певица Алла Пугачёва, уехавшая с мужем Максимом Галкиным и детьми в Израиль, стала достопримечательностью города Кесария. Приезжающим в Израиль туристам рассказывают, где Примадонна поселилась, что прослышали про звезду из России.

Местные жители понимают, что русскоговорящие интересуются этим вопросом.

Кесария расположена на берегу Средиземного моря примерно в 50 километрах от Тель-Авива. Журналистка "Комсомольской правды" сидела в кафе, и узнав, что она из Москвы, официант сразу подтвердил, что Примадонна живет в Кесарии.

Официант рассказал, что знаменитость шикарно выгладит, прекрасно себя чувствует.

В Израиле Кесарию называют местной Рублевкой, жить здесь могут только состоятельные люди, - пишет Тeleprogramma.pro.

Говорят, виллу в Кесарии присматривал Роман Абрамович.

Максим Галкин в День России поздравил россиян.