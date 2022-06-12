Галкин в День России вспомнил «запах подмосковной электрички», Байкал, школу, Меня и Сахарова

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12 июня 2022, 14:51

Максим Галкин, фото: vk.com/maxgalkinru

Максим Галкин, уехавший с женой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль, в День России поздравил россиян. Шоумен написал пост в соцсети, в котором поделился, что у него есть своя Россия. По признанию Максима Галкина, он любит свою Родину.

«У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего», - написал артист и поделился воспоминаниями о детстве, семье, увлечениях, о своих кумирах.

Галкин помнит «крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче», «запах подмосковной электрички», «Байкал и сопки Бурятии из моего детства», «рыбалку с отцом», «школу на Юго-западе». «Всего не перечислишь», — заключил шоумен.

Для него дороги воспоминания о священнике Александре Мене, Андрее Сахарове, Дмитрии Лихачеве, Василии Шукшине и других личностях.

В День России Галкин написал про «песни Аллы, «Машины времени», ДДТ и Вертинского».

После 24 февраля семья Максима Галкина уехала из Москвы и поселилась в Израиле в Кесарии. У Галкина за границей есть работа, он дает концерты.