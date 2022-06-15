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Телеведущий Дмитрий Киселев напомнил Галкину о работе на госканалах и корпоративах «Газпрома»: «Где была его принципиальность?»

, 11:13 Источник: teleprogramma.pro

Телеведущий Дмитрий Киселев напомнил Галкину о работе на госканалах и корпоративах «Газпрома»: «Где была его принципиальность?»
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Телеведущий Дмитрий Киселев поспорил с Максимом Галкиным, утверждающим, что никогда не получал никаких денег от государства.

Галкин, в первые дни спецоперации уехавший с семьей из России, неоднократно критически высказывался о политике государства, подчеркивая при этом, что никогда не получал денег из госказны. Дмитрий Киселев не согласился с ним.

«Галкин говорит, что никогда ничего не получал от государства. Но позвольте, а работа на госканале и корпоративы «Газпрома»? Где была его принципиальность, если уж он так против государства? Сегодня Галкин представляется другим и сжигает мосты с Россией», — заявил Киселев.

По его мнению, Галкин превращается в марионетку Запада, а его гастрольный тур по Израилю и другим странам похож на компенсацию «беглого монаха, ругающего свой монастырь».

Ранее Галкин в День России признался в любви своей стране, вспомнив запах подмосковной электрички, Байкал, школу, священника Александра Меня и ученого и правозащитника Андрея Сахарова.

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