Певица Аллегрова рассказала, что собирает средства на беспилотники и тепловизоры для Донбасса

Певица Ирина Аллегрова позвонила журналистам Маргарите Симоньян и Владимиру Соловьеву, чтобы выразить свою позицию в отношении спецоперации и рассказать о помощи Донбассу.
Как сообщил в эфире своей передачи на канале «Россия 1» Соловьев, певица рассказала ему, что собирает средства для помощи Донбассу, а также для покупки беспилотников и тепловизоров.
В свою очередь Маргарита Симоньян уточнила: для Аллегровой важно, чтобы люди знали, на какой она стороне.
«Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном [Кеосаяном], <...>что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что мы вот с этими. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не со всеми этими», процитировала Симоньян Аллегрову, пояснив, что под «этими» певица имела в виду актеров, уехавших после начала спецоперации за границу.