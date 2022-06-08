Певица Аллегрова рассказала, что собирает средства на беспилотники и тепловизоры для Донбасса

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8 июня 2022, 12:41 Источник: "Экономика сегодня"

Ирина Аллегрова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певица Ирина Аллегрова позвонила журналистам Маргарите Симоньян и Владимиру Соловьеву, чтобы выразить свою позицию в отношении спецоперации и рассказать о помощи Донбассу.

Как сообщил в эфире своей передачи на канале «Россия 1» Соловьев, певица рассказала ему, что собирает средства для помощи Донбассу, а также для покупки беспилотников и тепловизоров.

В свою очередь Маргарита Симоньян уточнила: для Аллегровой важно, чтобы люди знали, на какой она стороне.

«Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном [Кеосаяном], <...>что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что мы вот с этими. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не со всеми этими», процитировала Симоньян Аллегрову, пояснив, что под «этими» певица имела в виду актеров, уехавших после начала спецоперации за границу.