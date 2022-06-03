Бывший пиар-менеджер Веры Брежневой сообщила, что певица больше не вернется в Россию

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3 июня 2022, 20:14 Источник: News.ru

Певица Вера Брежнева, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Певица Вера Брежнева, выступившая с критикой военной спецоперации, больше не вернется в Россию. Об этом сообщила ее бывшая пиар-менеджер Анастасия Драпеко, пишет в пятницу NEWS.ru.

Драпеко сообщила журналистам издания, что больше не работает с Брежневой.

«Веры Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется», — заявила она.

Вера Брежнева после начала спецоперации покинула Россию. Известно, что в Польше она занялась волонтерской работой, помогая украинским беженцам. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили считает, что у певиц с украинскими корнями: Светланы Лободы, Веры Брежневой и Ани Лорак - закончилась карьера в Российской Федерации.