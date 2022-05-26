Бывший муж Ларисы Долиной заступился за певицу, которую раскритиковал Прохор Шаляпин

Бывший супруг российской певицы Ларисы Долиной продюсер Илья Спицын в рамках разговора с журналистами заступился за свою экс-жену, о которой ранее нелестно высказался артист Прохор Шаляпин.
По мнению Прохора Шаляпина, Лариса Долина является "злой и самовлюбленной" певицей.
Илья Спицын в беседе с порталом teleprogramma.pro отметил, что не знает, кто такой Прохор Шаляпин, а также добавил, что "никого не интересует", что он раскритиковал. Экс-супруг Ларисы Долиной также попросил представителей СМИ больше ему не звонить.