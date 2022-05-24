Прохор Шаляпин считает, что Максим Галкин возомнил себя «царем и богом»

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24 мая 2022, 10:39 Источник: teleprogramma.pro

Максим Галкин, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Актер Максим Галкин, который после начала военной спецоперации вместе с семьей и детьми покинул Россию, сильно переоценен у себя на родине и вряд ли сумеет вернуть доверие россиян, если решит вернуться. Такую точку зрения высказал музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.

«Максим Галкин у нас сильно переоценен. В России очень много талантливых людей. Но почему-то Галкин делал чуть ли не все передачи на Первом канале, будто у нас в стране больше нет талантливых молодых ведущих. И, наверное, он решил, что он – царь и бог, рупор», — сказал Шаляпин.

При этом он полагает, что Галкин, который выступил против спецоперации, «имеет право на другую точку зрения». Но, по мнению, Шаляпина, это не значит, что все должны с ним соглашаться.

Ранее сообщалось, что Максима Галкина за его высказывания о СВО, уволили с Первого канала.