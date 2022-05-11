Сын певицы Таисии Повалий отрекся от матери после выступления в Кремле: «Не надо про маму»

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11 мая 2022, 14:43 Источник: Тeleprogramma.pro

Денис и Таисия Повалий, фото: vk.com/taisiya_povaliy_official

Сын певицы Таисии Повалий Денис открестился от матери после выступления артистки в честь Дня Победы в Кремле в Москве. Украинская певица Таисия Повалий на концерте в Кремлевском дворце исполнила на украинском языке «Песню про рушник», написанную в 1958 году на стихи Андрея Малышко.

После выступления матери сын певицы Денис, как пишут СМИ живущий с женой Светланой и сыном в Испании, в своем аккаунте в соцсети написал, что сейчас Таисия Повалий проживает «совсем отдельную, свою историю», и он к этому не имеет никакого отношения.

«Не надо только про маму сюда. Окей?» — написал Денис Повалий. Напомним, не так давно, в начале февраля, мужчина вместе со знаменитой мамой принимал участие в конкурсе на Первом канале. Исполнили песню «Мама».

57-летняя Таисия Повалий внесена в украинский «чёрный список» за то, что она не критикует действия российских властей.