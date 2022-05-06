Участницы группы «Тутси» заявили, что не осуждают уехавших их России звезд

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6 мая 2022, 11:14 Источник: teleprogramma.pro

группа "Тутси", Valery Gorokhov/Russian Look

Участницы музыкальной группы "Тутси" в рамках беседы с представителями СМИ в пятницу, 6 мая, заявили, что не осуждают российских артистов, которые ранее приняли решение уехать из страны.

Певица Мария Вебер заметила, что не думает о других, а также подчеркнула, что не может никого осуждать, поскольку вопрос об отъезде из страны – это личное дело каждого.

Ирина Ортман в беседе с teleprogramma.pro в свою очередь уточнила, что не приветствует высказывания о том, что на место уехавших певцов придут новые, так как "освободилась ниша". По ее мнению, у каждого есть свой собственный зритель, который будет любить музыканта вне зависимости от его местонахождения.