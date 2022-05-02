Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»

Артист балета, народный артист России, общественный деятель Николай Цискаридзе заменит шоумена Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Цискаридзе в своем Telegram-канале опубликовал анонс программы «Сегодня вечером», которая пройдет 7 мая.
По информации артиста, участники будут вспоминать любимые песни из великих фильмов о войне.
Шоу проведет Цискаридзе. Максим Галкин, которые вел программу, уехал с семьей из России. СМИ пишут, что Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле.
На Первом канале после начала спецоперации на Украине 24 февраля развлекательные программы перестали выходить в эфир. Канал стал информационным.