Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в программе «Сегодня вечером»

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2 мая 2022, 17:07 Источник: Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе, фото: vk.com/tsiskaridzenikolayofficial

Артист балета, народный артист России, общественный деятель Николай Цискаридзе заменит шоумена Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Цискаридзе в своем Telegram-канале опубликовал анонс программы «Сегодня вечером», которая пройдет 7 мая.

По информации артиста, участники будут вспоминать любимые песни из великих фильмов о войне.

Шоу проведет Цискаридзе. Максим Галкин, которые вел программу, уехал с семьей из России. СМИ пишут, что Галкин с супругой Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле.

На Первом канале после начала спецоперации на Украине 24 февраля развлекательные программы перестали выходить в эфир. Канал стал информационным.