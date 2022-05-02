Телеведущий Андрей Норкин объяснил телезрителям, почему не вышел в эфир 2 мая: «рабочие дни у нас 4, 5 и 6»

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2 мая 2022, 16:00

Андрей Норкин, фото: globallookpress.com

Телеведущий Андрей Норкин обратился к телезрителям и объяснил, почему 2 мая не вышла в эфир программа «Место встречи». Многие телезрители огорчились, что сегодня не смогли посмотреть любимую передачу.

Андрей Норкин заранее, еще 29 апреля в эфире напомнил телезрителям о двух сокращенных рабочих неделях в первой половине мая из-за праздников. По словам Норкина, его программа показывается только в рабочие будни. Он призвал телезрителей посмотреть в календарь.

В календаре стоят рабочие дни 4, 5, 6 и потом 11, 12 и 13 мая. Норкин отметил, что он работает на майские праздники в гастрольных поездках с программой «Другой формат». В мае у известного телеведущего запланированы концерты на юге России, в Воронеже, Ярославле и Рыбинске, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».