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Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что может себе позволить не работать и жить в Европе

, 12:15 Источник: teleprogramma.pro

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что может себе позволить не работать и жить в Европе
Татьяна Лазарева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Татьяна Лазарева, которая в настоящий момент живет в своем доме в Испании, заявила, что накопила достаточно средств, чтобы иметь возможность жить в Европе и даже не работать.

Татьяна Лазарева подвергла критике россиян, которые неправильно воспитывают своих детей, употребляют ненормативную лексику и ничем не интересуются. Фолловеры телеведущей заявили, что ей легко быть "бойцом невидимого фронта", находясь далеко от России.

Лазарева заявила, что может себе это позволить и, как сообщает teleprogramma.pro, подчеркнула, что накопила немало средств, чтобы жить припеваючи в Европе.

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