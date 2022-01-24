Пользователи посоветовали «позитивной бабушке» Лазаревой сходить к косметологу

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24 января 2022, 14:42 Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Лазарева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи раскритиковали новую фотографию актрисы Татьяны Лазаревой. Они заметили, что «задорная девчонка» стала «позитивной бабушкой».

55-летняя Татьяна Лазарева не пользуется фотошопом и никак не пытается подкорректировать свою внешность перед тем, как выложить снимок в Instagram. Актриса призывает любить себя и быть в гармонии с собой. При этом не все подписчики согласны с философией телеведущей. Среди большого количества приятных комментариев к фотографиям знаменитости можно найти пользователей, которым не нравится «стареющая звезда».

«Татьяна очень изменилась, еще недавно была задорная девочка, а теперь позитивная бабушка»,- пишет один из подписчиков.

Другой и вовсе предложил актрисе сходить к косметологу, чтобы «все аккуратно поправить».

«Сейчас же столько средств, неужели не хватает денег все поправить аккуратно? Не старая же еще женщина…»,- продолжил комментатор.

«Да, время и препараты никого не щадят»,- цитирует слова еще одного пользователя портал teleprogramma.pro.

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