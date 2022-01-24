Пользователи посоветовали «позитивной бабушке» Лазаревой сходить к косметологу

Пользователи раскритиковали новую фотографию актрисы Татьяны Лазаревой. Они заметили, что «задорная девчонка» стала «позитивной бабушкой».
55-летняя Татьяна Лазарева не пользуется фотошопом и никак не пытается подкорректировать свою внешность перед тем, как выложить снимок в Instagram. Актриса призывает любить себя и быть в гармонии с собой. При этом не все подписчики согласны с философией телеведущей. Среди большого количества приятных комментариев к фотографиям знаменитости можно найти пользователей, которым не нравится «стареющая звезда».
«Татьяна очень изменилась, еще недавно была задорная девочка, а теперь позитивная бабушка»,- пишет один из подписчиков.
Другой и вовсе предложил актрисе сходить к косметологу, чтобы «все аккуратно поправить».
«Сейчас же столько средств, неужели не хватает денег все поправить аккуратно? Не старая же еще женщина…»,- продолжил комментатор.
«Да, время и препараты никого не щадят»,- цитирует слова еще одного пользователя портал teleprogramma.pro.
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