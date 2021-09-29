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Татьяна Лазарева рассказала, почему рассталась с Михаилом Шацем

, 09:23

Татьяна Лазарева рассказала, почему рассталась с Михаилом Шацем
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Михаил Шац и Татьяна Лазарева прожили в браке 20 лет. Три года назад стало известно, что их союз распался. Бывшие супруги при этом причину расставания не назвали. Также никто из них не комментировал слухи об измене артиста. Сам Шац рассказывал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что просто настал такой период.

Телеведущая решила сделать признание о настоящей причине распада их союза. Татьяна сказала, что расставание произошло из-за отмены антидепрессантов. Точнее, проблемы у экс-супругов начались еще гораздо раньше. По словам Лазаревой, она давно принимает лекарства из-за нервных расстройств. Проблемы с Михаилом начались из-за ее нестабильной психики, а отмена лекарств стала триггером решения о разводе.

«Я принимала и принимаю антидепрессанты, совсем небольшую дозу, потому что у меня совершенно скачкообразные всегда были настроения. Сейчас я уже поспокойнее, я поработала над собой и могу по крайней мере это отслеживать. Но раньше, как только я начинала пить таблетки, все было хорошо, через несколько месяцев прекращаешь - и разводишься с мужем», - рассказала актриса в эфире своего шоу на YouTube.

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