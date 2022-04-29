Сати Казанова заявила, что «Фабрика звезд» дала ей возможность материально помочь родителям

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29 апреля 2022, 14:55 Источник: teleprogramma.pro

Сати Казанова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Сати Казанова в разговоре с журналистами в пятницу заявила, что проект "Фабрика звезд" дал ей возможность материально помочь своим родителям. Для этого артистке, однако приходилось много работать.

Сати Казанова отметила, что когда она попала на "Фабрику звезд", она была "простой девчонкой" с долгами за съемное жилье. После выпуска с проекта певица с новоиспеченными коллегами отправилась в большой гастрольный тур, иногда давая по 30-35 концертов в месяц.

Казанова в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнила, что зарабатывала она мало, но в связи с большим количеством выступленией можно было собрать довольно крупную сумму. Именно это позволило артистке помочь родителям.

Певица добавила, что слава и деньги нередко приводили к истерикам, срывам и даже дракам, поскольку психика молодых людей не выдерживала.