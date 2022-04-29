Певица Сати Казанова заявила, что конфликты в группе «Фабрика» в основном возникали из-за нее

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29 апреля 2022, 14:00

Сати Казанова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Сати Казанова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в пятницу, 29 апреля, призналась, что большинство конфликтов в музыкальной группе "Фабрика" возникало из-за нее.

По словам Сати Казановой, когда она была участницей "Фабрики", она руководствовалась исключительно своими фантазиями и амбициями и считала, что должна быть сольной певицей.

Артистка в беседе с teleprogramma.pro уточнила, что благодарна судьбе за то, что восемь лет провела рядом именно с Ириной Тоневой и Александрой Савельевой. Сати Казанова отметила, что "неприятных женских склок" в коллективе не было, а все конфликты возникали в большей степени из-за нее. Певица заметила, что коллегам с ней пришлось непросто.