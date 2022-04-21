Надежда Бабкина вспомнила, как щеки свеклой румянили, угольком брови подводили и успокоила россиянок - дефицита косметики не будет

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21 апреля 2022, 12:07 Источник: Тeleprogramma.pro

Надежда Бабкина, фото: vk.com/ngbabkina

Народная артистка России, певица и телеведущая Надежда Бабкина не переживает, что из-за санкций в России исчезнет декоративная косметика или возникнет дефицит румян, подводок для глаз или бровей.

Бабкина уверена, что наша страна не будет испытывать никаких проблем в связи с уходом западных компаний. По мнению артистки, российские косметологи что-то придумают.

«Мы раньше вообще — чем пользовались? Свеколкой щеки намазали, угольком брови подвели» — цитирует Надежду Бабкину Teleprogramma.pro. Певица полагает, что российским производителям нужно сделать упор на природные компоненты.

«Косметики у нас полно. А наши косметологи работают, так что все хорошо», — успокоила россиянок Бабкина.