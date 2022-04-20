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Бывший солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов намерен судиться из-за авторских прав с Сергеем Амораловым

, 13:20 Источник: Тeleprogramma.pro

Бывший солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов намерен судиться из-за авторских прав с Сергеем Амораловым
Гарик Богомазов, фото: vk.com/garikboggmzv

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов заявил, что не отказывается от планов судиться с другим солистом коллектива Сергеем Амораловым. Музыкант будет подавать иск по делу авторских прав группы «Отпетые мошенники».

Богомазов в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл, что сейчас взял паузу в связи с трагедией, 10 марта погиб солист группы Том Хаос. По его признанию, было не до судов, поскольку он потерял близкого друга и очень хорошего человека.

«Мы прошли многое вместе. Более 20 лет мы были солистами «Отпетых мошенников», гастролировали по всему миру. Том для меня стал братом. В трудную минуту я решил его поддержать и отстоять право на название группы, ведь это наш с ним хлеб», - рассказал артист.

Бывшие коллеги по «Отпетым мошенникам» спорят, кому принадлежит название коллектива. «Я — полноправный обладатель названия группы, как и Аморалов», - уверен Богомазов.

Том Хаос был найден мертвым в своем загородном доме. По поводу его решения уйти из жизни, Богомазов сказал, что это известно одному Богу. 18 апреля исполнилось 18 дней, как не стало Тома Хауса.

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