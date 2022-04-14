Иосиф Пригожин сообщил, что в ближайшее время планирует поехать в Израиль к маме

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14 апреля 2022, 11:00 Источник: teleprogramma.pro

Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг, 14 апреля, сообщил, что планирует в ближайшее время поехать в Израиль – он хочет повидаться с мамой.

Мать Иосифа Пригожина много лет живет в Израиле. К настоящему моменту женщина потеряла зрение на 70 процентов. Сын каждый день звонит ей и старается приезжать, однако это не всегда представляется возможным.

Пригожин сообщил порталу teleprogramma.pro, что до мая у него очень плотный рабочий график, однако он планирует поехать к маме на еврейскую Пасху, которая выпадает на период с вечера 14 апреля до ночи 23 апреля.