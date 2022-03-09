Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не понимает, почему украинские артисты шлют проклятия своим российским коллегам

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 марта 2022, 18:18 Источник: teleprogramma.pro

Иосиф Пригожин, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал недоумение по поводу того, что украинские артисты после начала военной спецоперации РФ в Украине стали позволять себе резкие высказывания в адрес российских коллег и осуждать людей, которые в этой ситуации занимают нейтральную позицию.

«А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам? За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают», - заявил Пригожин в беседе с интернет-изданием Teleprogramma.pro.

Ему непонятна также позиция украинских актеров, которые вынуждают людей с нейтральным отношением к происходящему «принимать решение» и четко определиться, на какой они стороне.

На днях стало известно, что музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев был вынужден оставить свой пост в ГАБТ и в Национальном оркестре Капитолия Тулузы из-за невозможности сделать такой выбор.