Музыкальный руководитель Большого театра Сохиев покинул свой пост: «меня вынуждают делать выбор»

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6 марта 2022, 20:24 Источник: ТАСС

Туган Сохиев, АГН Москва/globallook.com

Туган Сохиев, музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра, покидает свой пост, сообщил в воскресенье генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, назвав его уход «большой проблемой для театра». Такое решение Сохиев принял из-за того, что был поставлен Европой перед выбором. Одновременно он ушел и с поста музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы (Франция).

На портале ClassicalMusicNews опубликовано письмо Сохиева, в котором он говорит о том, что его вынуждают сделать выбор.

«Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями. Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому. Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого. Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка», - говорится в письме.

«Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы», - написал дирижер.

Ранее рядом европейских театров были расторгнуты контракты с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым, из-за того что они недостаточно "дистанцировались" от спецоперации России в Украине.