Рома Жуков рассказал Лере Кудрявцевой, что у него есть проблемы со здоровьем

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14 апреля 2022, 10:34 Источник: teleprogramma.pro

Рома Жуков, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Рома Жуков рассказал в беседе с Лерой Кудрявцевой, что в настоящий момент готовится к новоселью, однако его радость омрачают проблемы со здоровьем, к которым артист, однако, относится философски.

Рома Жуков рассказал, что на его теле остались несколько шрамов, однако пока не уточнил, с какими именно проблемами со здоровьем столкнулся.

Как сообщает teleprogramma.pro, несмотря на проблемы с физическим состоянием, тяжелее всего певец переживает развод. Отметим, что Рома Жуков и его жена Елена не смогли расстаться друзьями – они до сих пор винят в разрыве друг друга.