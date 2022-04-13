Певец Прохор Шаляпин займется бизнесом, мечтает открыть в России сеть домов престарелых

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13 апреля 2022, 10:33 Источник: Пятый канал

Прохор Шаляпин, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин решил заняться бизнесом, мечтает открыть в России сеть элитных домов для пожилых людей. В программе Пятого канала «Светская хроника» артист, которому не удалось построить успешную музыкальную карьеру, и он сейчас перебивается случайными заработками, поделился, что ему нужен постоянный источник дохода.

Певец решил заняться бизнесом. По признанию Шаляпина, его мечта — открыть сеть домов престарелых под названием «Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным». Певец уверен, что его дома престарелых будут пользоваться повышенным спросом, поскольку он точно знает, в чем нуждаются пожилые люди, особенно женщины.

Шаляпин составил бизнес-план. В его заведениях будет все как в пятизвездочном отеле: SPA зона с бассейном, европейский сервис и живая музыка и артисты по вечерам.

По мнению светского обозревателя Олега Цурикова, Шаляпин организует «VIP дом для старушек, у которых есть яхты, заводы, пароходы, куда может прийти красивый смазливый мальчик и подобрать себе состоятельную бабушку».