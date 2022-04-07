Крестная сына Жанны Фриске Ольга Орлова обратилась к мальчику в день его рождения

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7 апреля 2022, 14:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Ольга Орлова, фото: vk.com/olgaorlova1311

Крестная сына Жанны Фриске певица и телеведущая Ольга Орлова обратилась к мальчику в день его рождения.

Орлова, как и родственники Платона Шепелева по линии мамы, не общается с ребенком, не видит его после ухода из жизни Жанны Фриске.

Сестра певицы Наталья Фриске написала в соцсети поздравление единственному племяннику: «Платоша! Мой милый принц, мы все также в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки. Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником!». «И крестная!» — добавила к поздравлению Ольга Орлова.

Ольга Орлова и Жанна Фриске подружились, когда работали в группе «Блестящие». Ольга находилась рядом с Жанной практически до последних дней ее жизни.

После смерти Жанны отец Платона телеведущий Дмитрий Шепелев и родители Жанны Фриске разругались. Он перестал им разрешать встречи с внуком. Мама Жанны Ольга, которая с рождения нянчила Платона, не видела мальчика несколько лет, - сообщает Тeleprogramma.pro. Платон живет с отцом и его новой избранницей. У мальчика появился брат.

А Наташа Фриске скоро станет мамой. Она ждет дочку.